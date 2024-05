Elezioni amministrative 2024: i candidati sindaco e le liste nei sei comuni al voto

Sono sei i comuni della provincia di Latina che andranno al voto nel fine settimana dell’8 e del 9 giugno per le elezioni amministrative. Tornano alle urne per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale i cittadini di Maenza, Monte san Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta e Spigno Saturnia.

Si tratta di tutti comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti e per questo non sarà necessario il ballottaggio e il nome del nuovo primo cittadino si conoscerà direttamente al termine delle spoglio del primo turno. Non solo, ma tutti i sindaci in carica dei sei comuni hanno potuto usufruire della novità introdotta con il decreto del Governo sul terzo mandato consecutivo per i primi cittadini dei piccoli centri del Paese.

E sono 16 gli speranti sindaco nei 6 comuni al voto in questa tornata elettorale. A Maneza, centro con poco meno di 3mila abitanti e 2.949 elettori, sono due i candidati alla carica di primo cittadino, l’uscente Claudio Sperduti (con la lista Progetto per Maenza) e Loreto Polidoro (con la lista Agenda per Maenza). Sempre due anche i candidati in corsa a Monte San Biagio che con poco più di 6.100 abitanti conta 5.109 elettori: si contendono la fascia tricolore Federico Carnevale (con la lista Noi per Monte San Biagio) ed Ermanna Casale (con la lista Liberi e Uniti). Va al voto anche Prossedi che con quasi 1.200 abitanti vede chiamare alle urne i suoi 1.1155 elettori che per guidare il paese potranno scegliere tra ben tre candidati: l’uscente Angelo Pincivero (con la lista Insieme per Prossedi), Ornella Mastrantoni (con la lista Insieme per un futuro migliore) e Loriano Agnessi (con la lista Prossedi Bene Comune).

Rocca Massima è il più piccolo dei comuni al voto con poco meno di mille abitanti e 899 elettori; sono due i candidati primo cittadino: l’uscente Mario Lucarelli (con la lista Cittadinanza condivisa) e Guido Angelo (con la lista Cittadini Liberi). E’ invece il centro più grande al voto quello di Sermoneta con oltre 10mila abitanti e 8.086 elettori; sono quattro gli aspiranti sindaco in corsa: l’uscente Giuseppina Giovannoli (con la lista Giovannoli Sindaco), Antonio Di Lenola (con la lista Sermoneta Cambia), Sonia Pecorilli (con la lista Partito comunista italiano) e Emanuele Agostini (con la lista Insieme per Sermoneta). L’ultimo comune al voto è quello di Spigno Saturnia che vede candidati l’uscente Salvatore Vento (con la lista Prima Spigno), Marco Vento (con la lista Spigno Futura) e William Di Cesare (Cambiamo Spigno).