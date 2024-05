Giuseppina Giovannoli: "Mi ricandido a sindaco, pronta a impegnarmi ancora per Sermoneta"

Stanno per concludersi i cinque anni di consiliatura della sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli ed è lei stessa ad annunciare in una nota di essere pronta a ricandidarsi.

"Cinque anni intensi di sfide, di soddisfazione ma anche cinque anni complessi: l’emergenza Covid, l’incendio alla mia auto, la scomparsa dei miei cari genitori. Grazie al sostegno di consiglieri e assessori e al supporto fondamentale della mia famiglia siamo riusciti a portare a casa molti importanti risultati per la nostra città - spiega la sindaca - Ho riflettuto a lungo in questi giorni sull’ipotesi di ricandidatura alle elezioni dell’8 e 9 giugno: sono rimasta colpita dall’ondata di affetto che ho ricevuto da tanti concittadini che mi hanno chiesto di proseguire l’esperienza amministrativa. In questi anni ho investito il mio tempo al servizio della comunità, ci ho sempre messo la faccia, nel bene e nel male, e sono stati messi in campo progetti che devono essere proseguiti e portati a termine. Essere sindaco è una missione carica di responsabilità e di impegno, perché i concittadini hanno bisogno di risposte quotidiane alle loro legittime necessità. La mia passione, l’amore che provo per Sermoneta e la volontà di impegnarmi per il bene comune mi hanno spinta a decidere di ricandidarmi a sindaco di Sermoneta".

"Con me - ha aggiunto - ci sarà una squadra di persone pronta ad affrontare una nuova esperienza amministrativa, se il popolo sovrano vorrà confermarmi la fiducia: candidati della società civile che hanno deciso di impegnarsi mettendo da parte l’appartenenza partitica per costituire una lista civica fatta di persone animate dall’amore per Sermoneta e dalla voglia di continuare a far crescere il nostro territorio. Con il loro sostegno, se i concittadini lo vorranno, sono pronta nuovamente a impegnarmi per Sermoneta, mettendo a disposizione della comunità esperienza, ascolto e voglia di fare".

La sindaca Giovannoli parla di un progetto di continuità ma anche di innovazione, che guardi alle persone, alla qualitò della vita, alla sicurezza. "In questo nuovo percorso, fondato su un confronto democratico, partecipato e aperto al contributo di tutti - conclude - ho ricevuto il supporto di molti consiglieri uscenti, di persone che hanno voglia di dare il loro apporto all’amministrazione della città, e del gruppo che in questi anni ha contribuito in maniera costruttiva all’attuazione di buone politiche di governo, favorendo lo sviluppo e la crescita del nostro territorio, pur rimanendo nelle file dell’opposizione: i consiglieri Pierluigi Torelli e Annarosa Centra, che hanno sempre dimostrato di guardare al bene comune, a prescindere dagli steccati politici. Stiamo costruendo una squadra determinata e operativa, fatta di lavoratori, di professionisti, di giovani, di genitori e di sportivi per dare quelle risposte che la comunità merita, nel solco di un percorso iniziato cinque anni fa e ispirato a principi di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa, che deve proseguire nei prossimi cinque anni con ancora maggiore vigore".