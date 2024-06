Elezioni amministrative 2024, come si vota nei sei comuni pontini chiamati alle urne

Sabato 8 e domenica 9 giugno oltre che per le europee si vota in sei comuni della provincia di Latina per le elezioni amministrative. Sono chiamati alle urne, per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali, i cittadini di Maenza, Monte san Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta e Spigno Saturnia.

I seggi saranno aperti nelle due giornate di sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e di domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Al termine delle operazioni di voto si procederà poi con lo scrutinio per le euopree, mentre quello per le elezioni amministrative è previsto invece per il pomeriggio di lunedì 10 giugno.

Elezioni amministrative: come si vota

Tutti i comuni della provincia dove si vota in questa tornata delle comunali hanno una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Gli elettori dovranno recarsi alle urne muniti di carta di identità e tessera elettorale. A loro verrà consegnata, oltre che quella per le europee, anche la scheda per le elezioni amministrative.

Sulla scheda elettorale sono presenti appositi rettangoli contenenti ognuno il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell'unica lista che lo sostiene. Il voto in tutti e sei i comuni che vanno alle urne si esprime tracciando un segno sul candidato sindaco o sulla lista collegata al candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato. Non è possibile però il voto disgiunto, vale a dire che non si può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista.

Elezioni amministrative: le preferenze

Per quanto riguarda le preferenze, nei comuni fino a 5mila abitanti (Maenza, Prossedi, Rocca Massima e Spigno Saturnia) si può esprimere una sola preferenza per un candidato al Consiglio comunale, scrivendo il suo cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) nella apposita riga affiancata al simbolo della lista. Nei comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 (Monte San Biagio e Sermoneta), si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale, scrivendo il cognome del candidato o scelto o i cognomi dei candidati scelti (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista. Nel caso le preferenze siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza (doppia preferenza di genere).

Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.