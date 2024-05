Elezioni amministrative 2024: dove e quando si vota nella provincia di Latina

Manca meno di un mese alle elezioni amministrative e quelle di venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio sono le due giornate dedicate alla presentazione delle liste per le candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Nel fine settimana sarà quindi delineato il quadro degli aspiranti primo cittadino nei sei comuni della provincia che vanno al voto in questa tornata elettorale e di quelli che sono i candidati in corsa per il rinnovo dei Consigli comunali.

Si vota nelle due giornate di sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Negli stessi giorni le urne saranno aperte anche per le elezioni europee; le operazioni di scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento europeo avranno inizio subito nella serata di domenica dopo la chiusura delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti, mentre quelle per le elezioni comunali sono rimandate alle 14 di lunedì 10 giugno.

Tutti e sei i comuni che vanno al voto a giugno arrivano a naturale scadenza del mandato. Tornano alle urne Maenza (sindaco uscente Claudio Sperduti), Monte san Biagio (sindaco uscente Federico Carnevale), Prossedi (sindaco uscente Angelo Pincivero), Rocca Massima (sindaco uscente Mario Lucarelli), Sermoneta (sindaco uscente Giuseppina Giovannoli) e Spigno Saturnia (Salvatore Vento). Si tratta di tutti comuni con meno di 15mila abitanti, questo significa che non ci sarà ballottaggio e si conosceranno i nomi dei nuovi sindaci già dopo il primo turno, e anche che tutti i sindaci potranno usufruire della novità introdotta con il decreto del Governo sul terzo mandato consecutivo per i primi cittadini.

Nella tabella in basso i comuni dove ci saranno le elezioni amministrative l’8 e il 9 giugno nella provincia di Latina con indicazioni relative al numero degli abitanti, delle sezioni e degli aventi diritto al voto: