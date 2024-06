Elezioni amministrative 2024 a Maenza: i risultati

Si è votato anche a Maenza nel fine settimana dell’8 e del 9 giugno per le amministrative. I 2.480 elettori sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e per il innovo del Consiglio comunale del paese.

Sono due gli aspiranti primo cittadino: l’uscente Claudio Sperduti, con la lista Progetto per Maenza, e Loreto Polidoro, con la lista Agenda per Maenza.

Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati definitivi delle elezioni comunali.