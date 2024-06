Maenza sceglie Loreto Polidoro: è lui il nuovo sindaco

Gli elettori del comune di Maenza hanno votato per Loreto Polidoro. Il nuovo sindaco, sostenuto dalla lista Agenda per Maenza, ottiene il 55,50% delle preferenze, per un totale di 1.074 voti.

Nessuna conferma per Claudio Sperduti, primo cittadino uscente, appoggiato dalla lista Progetto per Maenza, che si attesta sul 44,50% delle preferenze.

Gli elettori a Maenza sono 2.480 e l'affluenza è stata del 79,48%.