Eletto il sindaco di Rocca Massima: è l'uscente Mario Lucarelli

Con i suoi 921 elettori quello di Rocca Massima è il più piccolo dei sei comuni della provincia di Latina dove questo fine settimana si è votato per le elezioni amministrative. I cittadini dopo cinque anni sono tornati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e per rinnovare il Consiglio comunale.

La sfida a due è stata vinta dall'uscente Mario Lucarelli e dalla sua lista Cittadinanza condivisa. Lucarelli è di nuovo sindaco del paese con 531 voti ottenuti, pari al 71,95% delle preferenze. Resta invece al 28,05% Guido Angiello, sostenuto dalla lista Cittadini liberi.

L'affluenza alle urne è stata la più alta registrata nella provincia di Latina in questa tornata elettorale, pari all'82,41%.