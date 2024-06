Giovannoli festeggia la vittoria a Sermoneta: "Riconoscimento di un lavoro intenso. Non vi deluderemo"

Una vittoria nettissima quella di Giuseppina Giovannoli, di nuovo sindaca di Sermoneta. Con il 49,99% delle preferenze e un totale di 2.767 voti raddoppia il risultato di Antonio Di Lenola, al 25,19%, e sin da subito prende le distanze dagli altri sfidanti in corsa, Emanuele Agostini, 21,93%, e Sonia Pecorilli, 2,89%.

Per lei è una conferma al secondo mandato consecutivo, dopo aver già ricoperto la carica di prima cittadina tra il 2004 e il 2014. "Sono emozionata per il risultato raggiunto - ha commentato - una vittoria netta che rappresenta il riconoscimento di un lavoro intenso fatto in questi cinque anni e del gioco di squadra insieme a tutti i candidati della lista Giovannoli Sindaco. Siamo riusciti a far conoscere il nostro programma attraverso il dialogo con le persone, il confronto e la partecipazione. Grazie quindi a tutti i candidati per questo straordinario lavoro fatto di correttezza e concretezza, e grazie naturalmente ai cittadini di Sermoneta per aver riposto fiducia nel nostro progetto politico. Non vi deluderemo".

"Questi numeri - aggiunge - ci caricano di responsabilità, perchè il popolo sovrano si è espresso in maniera netta su cosa vuole: servizi, decoro, sicurezza. Non vuole diatribe politiche, ma stabilità e azione. Non vuole un'amministrazione degli annunci ma un'amministrazione del fare. Il lavoro da fare è tanto e non c'è tempo da perdere: nei prossimi giorni sarà nominata la giunta e sarà convocato il consiglio comunale di insediamento. Ci sono progetti e richieste di finanziamento che necessitano di una amministrazione operativa: non vogliamo perdere nessuna opportunità per Sermoneta. La campagna elettorale è finita, ed è tempo che il clima politiche si rassereni. Auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri eletti, maggioranza e opposizione".