Elezioni amministrative 2024 a Sermoneta: i risultati

Con i suoi 7.976 elettori, Sermoneta è il più grande dei comuni dove si è votato in questa tornata elettorale per le amministrative nella provincia di Latina. A cinque anni dalle scorse elezioni, e alla naturale scadenza del mandato, i cittadini sono stati chiamati alle urne per scegliere il sindaco e i membri del prossimo Consiglio comunale.

I candidati in corsa per la carica di primo cittadino sono 4: l’uscente Giuseppina Giovannoli con la lista che porta il suo nome, Giovannoli Sindaco, Antonio Di Lenola sostenuto dalla lista Sermoneta Cambia, Sonia Pecorilli per il Partito Comunista Italiano, ed Emanuele Agostini appoggiato dalla lista Insieme per Sermoneta.

Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati definitivi delle elezioni comunali.