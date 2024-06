Sermoneta è ancora di Giuseppina Giovannoli: eletta sindaca per la quarta volta

Con i suoi 7.976 elettori, Sermoneta era il più grande dei comuni dove si è votato in questa tornata elettorale per le amministrative nella provincia di Latina. A cinque anni dalle scorse elezioni, e alla naturale scadenza del mandato, i cittadini hanno confermato ancora Giuseppina Giovannoli.

La prima cittadina, con la lista che porta il suo nome, ha conquistato il 49,99% delle preferenze, pari 2.767. Giovannoli mantiene dunque saldo il consenso nel comune di Sermoneta, dove nel 2019 aveva conquistato gli elettori con il 48,99% dei voti.

I candidati in corsa questa volta erano quattro. A sfidare l’uscente: Antonio Di Lenola, sostenuto dalla lista Sermoneta Cambia, che ha ottenuto il 25,19%; Emanuele Agostini con Insieme per Sermoneta fermo al 21,93%; Sonia Pecorilli per il Partito comunista italiano 2,89%.