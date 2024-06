Elezioni amministrative 2024 a Spigno Saturnia: i risultati

Anche Spigno Saturnia è andata al voto in questa tornata elettorale per le amministrative. I 3.170 elettori sono tornati alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono tre i candidati in corsa per la carica di primo cittadino: l’uscente Salvatore Vento con la lista Prima Spigno, Marco Vento appoggiato dalla lista Spigno Futura, e Williams Di Cesare che ha il sostegno della lista Cambiamo Spigno.

Non appena disponibili pubblicheremo qui i risultati definitivi delle elezioni comunali.