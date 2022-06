Elezioni amministrative 2022, al voto 7 comuni della provincia: affluenza in calo. I dati definitivi

Sono sette i comuni della provincia di Latina dove si è votato domenica 12 giugno, per le elezioni amministrative. Gli elettori di Cori, Gaeta, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene sono stati chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali.

Solo questa matina presto - l'ultimo aggiornamento è delle 6 -, ore dopo il termine delle operazioni di voto, il Ministero dell’Interno ha ufficializzato i dati definitivi relativi all’affluenza. In media nei sette comuni pontini dove si è svolta questa tornata delle comunali si è recato alle urne il 60,98% degli elettori.

Questo significa che ha esercitato il suo diritto di voto meno di un cittadino su tre nei comuni dove si è svolta la consultazione elettorale e tutti hanno fatto registrare una flessione della percentuale di votanti rispetto alle scorse amministrative; il dato più alto arriva dall’isola di Ventotene dove si è recato alle urne il 73,91% degli aventi diritto, mentre il più basso da Cori dove ha votato solo il 56,12% degli elettori. Le operazioni di scrutinio inizieranno ora oggi pomeriggio alle 14.

Qui di seguito tutti i dati dell'affluenza (fonte Ministero dell'Interno)