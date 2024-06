Elezioni amministrative, l’affluenza nei 6 comuni al voto dopo il primo giorno

Oltre che per le elezioni europee i cittadini di Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta e Spigno Saturnia sono chiamati al voto in questa tornata elettorale anche per le amministrative. Gli elettori sceglieranno il nuovo sindaco e i nuovi membri del Consiglio comunale. Aperti alle 15 di oggi, sabato 8 giugno, i seggi sono stati chiusi alle 23 per la prima giornata di voto.

Qualche minuto dopo il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati relativi all’affluenza. In media nei sei comuni pontini si è recato alle urne un elettore su 4 (il 25,63%). Monte San Biagio è il centro in cui l’affluenza è stata più alta, a Spigno Saturnia registrata invece la più bassa. Ecco di seguito tutti i dati (fonte Ministero dell’Interno):