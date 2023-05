Elezioni amministrative 2023, si vota in 8 comuni della provincia: l’affluenza alle 12

Seggi aperti nelle giornate di oggi e domani, domenica 14 lunedì 15 maggio, in otto comuni della provincia pontina dove si vota per le amministrative. Gli elettori di Aprilia, Bassiano, Campodimele, Latina, Lenola, Roccagorga, Sonnino e Terracina sono chiamati alle urne per scegliere il sindaco e i nuovi consiglieri comunali.

I seggi sono stati aperti oggi alle 7 e alle 12, dopo le prime cinque ore di voto, dal Ministero dell’Interno sono stati resi noti i primi dati relativi all’affluenza. Dati che, anche se parziali ovviamente, confermano l’andamento delle ultime consultazioni in cui è stato registrato un forte astensionismo.

In media negli otto comuni della provincia alle 12 l’affluenza è stata del 13,52%, in linea con il dato regionale e leggermente più basso di quello nazionale che è intorno al 14,2%. Nella città capoluogo ha votato il 13,67% degli aventi diritto, con oltre due punti percentuali in meno rispetto alle amministrative del 2021. Come si può notate tutti i comuni hanno fatto registrare una flessione rispetto alle scorse consultazioni (anche se nella maggior parte, a eccezione di Latina e Terracina, si votava in una sola giornata). Il comune dove l’affluenza è più bassa è quello di Terracina dove ha votato meno del 13% degli elettori; il dato più alto arriva invece da Roccagorga dove si è recato ai seggi quasi il 22% degli aventi diritto.

Fonte dati Ministero dell’Interno