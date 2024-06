Elezioni amministrative, l’affluenza alle 19: i dati nei sei comuni pontini al voto

Supera il 62% l’affluenza nei sei comuni della provincia di Latina dove in questa tornata elettorale si vota per le amministrative - oltre che per le europee -: Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta e Spigno Saturnia.

Buona la risposta dei cittadini che sono andati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Alle 19 il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati della seconda rilevazione di oggi, domenica 9 giugno.

In media nei sei comuni pontini ha votato il 62,1% degli elettori. Quello di Maenza è il centro in cui l’affluenza è stata più alta, a Spigno Saturnia si conferma la più bassa. Ecco di seguito tutti i dati (fonte Ministero dell’Interno):