Elezioni 2023 a Latina, Impresa incontra i candidati sindaco Celentano e Coletta

Proseguono gli impegni per Matilde Celentano e Damiano Coletta, i due candidati che il 14 e 15 maggio si sfideranno per diventare il sindaco di Latina. Per la giornata di giovedì 4 maggio è in programma un confronto organizzato da Impresa, associazione dell’industria e delle piccole e medie imprese, tra gli associati e i due aspiranti primo cittadino. I due incontri, prima con la candidata del centrodestra e poi con il candidato della coalizione progressista, si terranno nella sede della propria associata Generali Italia spa in piazza della Libertà

I confronti, in vista delle elezioni amministrative, saranno moderati dal direttore generale di Impresa, Saverio Motolese, e vedranno la partecipazione del presidente Giampaolo Olivetti, e di una rappresentanza del gruppo dirigente e di imprenditori associati.

“Come imprenditori e associati di Impresa - spiega il presidente Olivetti - abbiamo bisogno di conoscere il progetto di sviluppo proposto dai candidati sindaco per la seconda città del Lazio, che rappresenta un polo industriale di prim’ordine. Sarà inoltre l’occasione per riferire ai due candidati alla carica di sindaco le istanze, i bisogni, le urgenze e le priorità per il settore imprenditoriale del territorio. Tra i diversi temi in agenda per il confronto, figurano lo sviluppo e il rilancio delle aree industriali, del commercio, del turismo; le necessità di infrastrutture; la restituzione di una immagine decorosa alla città”.