Elezioni amministrative, Raimondo Tiero inaugura il point con la candidata sindaco Celentano

“Non potevo non iniziare la campagna elettorale per le comunali senza il nostro candidato sindaco”: così Raimondo Tiero, candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Latina in occasione dell’inaugurazione del point di via Sezze in vista delle elezioni amministrative che il 14 e il 15 maggio si terranno anche nel capoluogo pontino.

Al taglio del nastro anche la candidata sindaco del centrodestra Matilde Celentano. “Sono convinto che faremo strada insieme e per il bene di Latina - ha detto Tiero -. Ho deciso di mettermi nuovamente a disposizione della città dove sono nato e cresciuto e che intendo servire. A mio parere occorre ridare speranza a un capoluogo piombato nel degrado in questi ultimi anni. C’è la necessità di migliorare la qualità di vita e dei servizi. In troppi settori, la città ha perso credibilità. Per oltre 6 anni Latina è stata male amministrata da una gestione incapace, che ha fallito l’obiettivo di riportare al centro la gente di questo territorio. Pensiamo ai rifiuti e ai ritardi nella raccolta differenziata. Il piano industriale di Abc fa acqua da tutte le parti. Per non parlare delle opere incompiute, come la Cittadella giudiziaria. Basta guardare, poi in pieno centro storico, lo scheletro del Key, che grida vendetta.

Bisogna cogliere le occasioni che si profilano in ambito socio-economico - ha detto ancora il candidato di FdI -. Credo nell’utilità dei fondi del Pnrr per la transizione digitale, ecologica e il tema dell’inclusione sociale. In particolare urge una modernizzazione della rete, che comporti grandi investimenti in infrastrutture digitali, oggi purtroppo particolarmente carenti. Sono disponibili risorse per potenziare il settore turistico alle voci sostenibilità, ricettività e green. Dobbiamo creare le condizioni per intercettare questi fondi cercando finalmente di esportare il modello turistico di Latina. Noi dobbiamo puntare sulla valorizzazione della nostra storia, ma soprattutto occorre portare avanti una politica del turismo costiero, attraverso iniziative che, come dimostra il progetto Cethegus, si possono realizzare solo facendo sistema”.

“E’ quindi urgente mettere mano ai contratti di quartiere, sperando non sia troppo tardi - ha aggiunto ancora Raimondo Tiero -. In sette anni di governo cittadino, chi doveva riscrivere il nuovo libro basato sulla legalità, la trasparenza e la tenuta dei conti, ha solo rischiato di far perdere alla città quasi 25 milioni di euro che potrebbero completamente cambiare il volto dei quartieri Nicolosi, Trieste e di Latina Scalo. Sarà importante portare avanti battaglie che devono essere condivise da tutti, in primis la realizzazione di alcune grandi opere imprescindibili per la crescita della città. Mi riferisco al nuovo ospedale di Latina, che dovrà essere edificato nella zona di Borgo Piave. Una nuova struttura assolutamente necessaria per migliorare la qualità dei servizi sanitari. Così come ritengo doveroso insistere sull’avvio dei lavori per le opere infrastrutturali, l’autostrada Roma-Latina e la stessa Cisterna-Valmontone.

La storia della nostra città - ha poi concluso -, fatta di esaltanti momenti e di grandi sacrifici, di straordinari esempi di civiltà e di cultura urbanistica, deve rappresentare la base su cui costruire un’idea forte di futuro, mettendo al centro di tutto l’uomo, il cittadino, l’interesse pubblico. Per questo io credo che occorra un rilancio vero, con i fatti”.