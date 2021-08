"Macchina del fango" contro Vincenzo Zaccheo: il candidato sindaco del centrodestra annuncia azioni legali

Lo staff del candidato sindaco alle amministrative di Latina Vincenzo Zaccheo annuncia anzioni legali per diffamazione sulla base di articoli e post circolati in questi giorni sui social. Non si fa esplicito riferimento ai contenuti pubblicati ma in una nota si legge che "è in atto, in particolare sui social media, una campagna di diffamazione sistematica nei riguardi del candidato sindaco del centrodestra Vincenzo Zaccheo. Video, immagini, alcuni articoli o post circolati nelle ultime ore, ci inducono a ritenere la possibilità di intraprendere azioni giudiziarie nei riguardi degli autori di tali contenuti al fine di tutelare l’onorabilità e l’immagine pubblica dell’onorevole Zaccheo".

Per le eventuali azioni legali è già stato conferito mandato all’avvocato Renato Archidiacono di vagliare ogni azione utile. "Fin d’ora annunciamo che eventuali risarcimenti - si legge ancora - saranno interamente devoluti alla Caritas Diocesana di Latina e ad altre associazioni di volontariato. Appare evidente come il fine ultimo di questa che, a buon diritto, potrebbe definirsi “macchina del fango”, sia di condizionare la campagna elettorale per le elezioni amministrative previste per il 3 e 4 ottobre, arrecando un danno d’immagine al candidato sindaco Zaccheo".

"Varrebbe la pena ricordare come Zaccheo non sia nuovo ad un clima intimidatorio in piena campagna elettorale - precisa ancora lo staff - basti ricordare la competizione del 2007 quando ai danni dell’allora sindaco Zaccheo furono organizzati una serie di attentati. Furono bruciati point elettorali e le cosiddette “vele” pubblicitarie. Soltanto in tempi recenti, grazie al contributo reso dai pentiti di giustizia, si è compreso quanto per la criminalità organizzata fosse d’ostacolo la presenza, sull’agone politico, di Vincenzo Zaccheo. L’onorevole Zaccheo non intende confrontarsi ulteriormente con i soliti “professionisti della macchina del fango”, rimandando ad altre sedi competenti ogni tipo di contraddittorio”.