Elezioni amministrative a Pontinia, Carlo Medici ufficializza la candidatura a sindaco

Si ricandida a sindaco di Pontinia il primo cittadino uscente Carlo Medici e lo ufficializza in una nota: "In cinque anni - scrive Medici -abbiamo svolto un grande lavoro nonostante tutti i problemi incontrati nella gestione del periodo Covid. La squadra che si presenta per la prossima consiliatura è costituita da cittadine e cittadini attivi, capaci, liberi di poter esprimere le loro competenze al servizio della cittadinanza. Otto donne ed otto uomini, espressione migliore di una comunità che vuole rinnovarsi. In poche parole, liberi di Crescere con programmi ed idee chiare e realizzabili, sicuri di mantenere gli impegni che assumiamo con la mia ricandidatura".

"Nell’attuale mandato - spiega ancora Medici - quanto proposto è stato mantenuto. Dare continuità per consolidare gli obiettivi centrati, portare a termine i progetti iniziati ed avviarne molti altri: non possiamo lasciare le cose a metà! Un impegno a tempo pieno e non a tempo perso da parte di tutti: questa è la nostra ricetta per continuare a costruire una Pontinia moderna, proiettata al futuro, viva, libera di crescere".