Elezioni amministrative 2022 e referendum: seggi aperti dalle 7. Gli aggiornamenti

Si vota oggi, domenica 12 giugno, in sette comuni della provincia di Latina per le elezioni amministrative e in tutti e 33 i centri pontini per il referendum sulla Giustizia. I seggi sono stati aperti questa mattina alle 7 e gli elettori avranno tempo fino alle 23 di oggi per recarsi alle urne. Una sola giornata di voto, come disposto dal Ministero dell’Interno, dunque, per questo election day. Al termine delle operazioni di voto, da questa sera inizieranno le operazioni di scrutinio per il referendum, mentre quelle per le elezioni amministrative sono in programma per domani pomeriggio dalle 14.

Elezioni comunali 2022: sette comuni pontini al voto

Come detto sono sette i comuni della provincia di Latina dove si vota per le eleggere il sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali: Cori, Gaeta, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene. Sono solo due i comuni con più di 15mila abitanti e dove se nessuno dei candidati sindaco dovesse ottenere la maggioranza delle preferenze, quindi, si andrà al ballottaggio il 26 giugno. Si tratta di Gaeta, dove gli elettori sono chiamati ad eleggere il successore di Cosmo Mitrano che ha guidato la città nell’ultimo decennio, e Sabaudia che, travolta dall’inchiesta Dune che nel febbraio scorso ha portato agli arresti domiciliari anche la sindaca Giada Gervasi (poi revocati), torna al voto dopo mesi di commissariamneto. Per gli altri cinque comuni (Cori, Ponza, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene) già nel pomeriggio di domani conosceremo sicuramente il nome del nuovo primo cittadino.

Referendum sulla Giustizia

Come detto oggi si vota anche tutti e 33 i comuni della provincia di Latina per il referendum sulla Giustizia. Dei sei quesiti che erano stati presentati dalla Lega di Matteo Salvini e dai Radicali italiani, sono cinque quelli che hanno passato il vaglio della Corte Costituzionale. Importante per il futuro del referendum il raggiungimento del quorum: affinché sia valido, infatti, deve necessariamente recarsi ai seggi la metà più uno degli aventi diritto. Cinque come detto i quesiti: dalla legge Severino alla custodia cautelare, dalla separazione delle funzioni tra giudici e pm alla partecipazione di avvocati e accademici alle valutazione dei magistrati, alla raccolta di firme per candidarsi al Csm.

Affluenza alle urne

Nel corso della giornata di oggi verranno anche forniti aggiornamenti circa l’affluenza alle urne sia per quanto riguarda le elezioni comunali che per il referendum. Pubblicheremo i dati forniti dal Ministero dell’Interno alle 12, alle 19 e infine alle 23 di oggi al momento della chiusura dei seggi.

Le norme anti-Covid

Anche per questa tornata elettorale e referendaria sono state disposte una serie di misure da seguire durante le operazioni di voto per prevenire il rischio d’infezione da coronavirus. Un protocollo siglato nelle scorse settimane dai ministri dell’Interno, Luciana Lamorgese, e della Salute, Roberto Speranza. Nel documento sono state fornite le indicazioni circa le misure organizzative e di protezione al fine di, si legge in una nota, evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento, garantire l’adeguata aerazione negli ambienti al chiuso e disporre una efficace informazione e comunicazione. E’ quindi necessario per le operazioni di voto assicurare un adeguato distanziamento delle cabine elettorali; predisporre dispositivi di distribuzione di detergenti all’ingresso e all’esterno del seggio. Per quanto riguarda le mascherine, ricordiamo, che non sono più obbligatorie per gli elettori al momento del voto ma “fortemente raccomandate” (qui tutti i particolari).