Amministrative e referendum, secondo giorno di voto: seggi aperti fino alle 15

Seconda giornata di elezioni anche in provincia di Latina, dopo quella di ieri: seggi aperti dalle 7 di oggi, lunedì 21 settembre. Gli elettori sono chiamati ad esprimersi sul referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari, mentre a Fondi e Terracina si vota anche per le comunali.

Nella giornata di ieri i seggi sono stati aperti dalle 7 alle 23; alla chiusura l’affluenza al voto in provincia per il referendum è stata del 33,12% con la percentuale più alta che è stata registrata proprio nei comuni di Fondi e Terracina, quella più bassa sull'isola di Ventotene. Per le amministrative si sono recati alle urne a Fondi il 54,48% degli aventi diritto, a Terracina il 45,99%. Alle 15 di oggi pomeriggio, una volta terminate le operazioni di voto, inizierà lo scrutinio; si procederà prima con quello per le politiche suppletive, poi con il referendum e successivamente, senza interruzione, con le regionali - 7 le Regioni al voto in tutto il Paese -. Lo scrutinio per le amministrative seguirà nella mattinata di domani, martedì 22 settembre.

Affluenza alle urne

Alle 15 di oggi, chiusi i seggi, saranno diffusi i dati definitivi dell’affluenza al voto sia per le amministrative di Fondi e Terracina che per il referendum nei 33 comuni della provincia pontina. Di seguito tutti i dati alle 23 di ieri sera.

Voto e coronavirus

Queste saranno ricordate come le prime elezioni ai tempi del coronavirus; misure stringenti sono state adottate per garantire la massima sicurezza. Durante la prima giornata di voto le oeprazioni sono andate avanti senza particolari intoppi o problemi, nel rispetto delle disposizioni. Proprio per prevenire il rischio di contagio e garantire il regolare svolgimento delle consultazioni, infatti, i ministri dell'Interno e della Salute hanno sottoscritto un protocollo sanitario e di sicurezza. Diverse le misure che sono state adottate per l'allestimento e l'ingresso ai seggi: sono previsti accessi contingentati, percorsi distinti di entrata e di uscita, distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori. E’ obbligatorio l'uso della mascherina da parte degli elettori, che dovranno igenizzarsi le mani prima di entrare nel seggio come anche prima di ritirare la matita - i gel sono presenti all’interno dei seggi -; mascherina obbligatoria anche per i presidenti e gli scrutatori di seggio. Indicazioni specifiche sono poi state fornite per quanto riguarda l’igienizzazione dei luoghi, le operazioni di voto e spoglio.

Elezioni amministrative a Fondi e Terracina

I cittadini di Fondi e Terracina sono chiamati alle urne per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. In entrambi i comui sono 6 i candidati a primo cittadino. A Fondi sono in corsa Francesco Ciccone, Raniero De Filippis, Giuseppe Manzo, Beniamino Maschietto, Giulio Mastrobattista e Luigi Parisella. A Terracina, il più grande comune al voto nel Lazio in questa tornata elettorale, la sfida è tra Antonio Cittarelli, Valentino Giuliani, Gianfranco Scissione, Gabriele Subiaco, Roberta Tintari e Piero Vanni.

Referendum sul taglio dei parlamentari

Anche in tutti i comuni della provincia, poi, si vota per il referendum costituzione confermativo che taglia il numero dei parlamentari; viene chiesto agli elettori se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento. Questo il quesito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”. Se il voto degli elettori confermasse la legge approvata, dalla prossima legislatura si avranno 115 senatori in meno e 230 deputati in meno. Nel referendum confermativo non è previsto il quorum.

