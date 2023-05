Ballottaggio 2023 ad Aprilia: l’affluenza dopo la prima giornata di voto

Alle 23 di oggi, domenica 28 maggio, si è conclusa la prima delle due giornate di voto ad Aprilia per il ballottaggio delle elezioni amministrative. La sfida è tra Lanfranco Principi, candidato del centrodestra, e Luana Caporaso, sostenuta da una coalizione di liste civiche.

Urne aperte anche domani, lunedì 29 maggio, e in attesa dei risultati con il nome del nuovo sindaco, il primo dato su cui si deve porre l’attenzione è quello dell’affluenza. Alle 23 dal Ministero dell’Interno è stato reso noto il dato appunto della prima giornata di voto: si è recato alle urne circa il 33% degli aventi diritto - sono 56.666 gli elettori -; un dato fortemente in calo rispetto al primo turno con oltre 7 punti percentuali in meno, e il più basso tra i comuni alle urne nel Lazio.

Nella foto in basso (fonte del Ministero dell’Interno) l’andamento dell’intera giornata con le tre rilevazioni delle 12, delle 19 e la definitiva delle 23.