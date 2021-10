Elezioni comunali 2021, ballottaggi in quattro comuni: la diretta dei risultati

Quattro i comuni tornati al voto per il ballottaggio per eleggere il sindaco: Latina, Cisterna, Sezze e Formia, dove la tornata elettorale del 3 e 4 ottobre non ha portato a una maggioranza superiore al 50% per nessuno dei candidati in campo. Urne chiuse dunque alle 15 di oggi, lunedì 18 ottobre, per le operazioni di scrutinio che porteranno all'elezioni di nuovi sindaci.

I comuni al voto e i candidati sindaci

Nello specifico gli elettori sono chiamati a scegliere tra il candidato del centrodestra Vincenzo Zaccheo, che al primo turno ha ottenuto il 48% dei consensi, e il primo cittadino uscente Damiano Coletta, fermo al 35,66%. Cisterna sceglie invece tra Valentino Mantini del centrosinistra, che al primo turno ha ottenuto il 37,7% dei voti, e Antonello Merolla per il centrodestra, con 35,87%. A Formia la scelta è invece tra Gianluca Taddeo (36,62% al primo turno) e Amato La Mura (27,45%). Infine Sezze, dove l'uscente Sergio Di Raimo, espressione del centrosinistra che si è fermato al 32,27%, è stato sfidato da Lidano Lucidi, in vantaggio con il 39,43% dei voti. L'attenzione è puntata soprattutto sulla città capoluogo, dove la destra, ricompattata, punta a tornare maggioranza.

Di seguito gli aggiornamenti in diretta

ORE 15.45 - Crolla di oltre 10 punti percentuali l'affluenza al voto nei quattro comuni chiamati alle urne per il ballottaggio. Il dato complessivo segna il 51,42% contro il 62,40% di votanti del primo turno. Il dato più basso si registra a Formia, con 47,14%, il più elevato a Cisterna, 52,73%, insieme a Latina con un'affluenza del 52,71%.