Elezioni 2021, ballottaggio in 4 comuni della provincia: crolla l’affluenza

Crolla l’affluenza alle urne anche nella provincia di Latina: si mantiene in linea con il dato nazionale quello registrato nei quattro comuni pontini al voto in questo ballottaggio delle elezioni amministrative.

Nelle due giornate di ieri e oggi, domenica 17 e lunedì 18 ottobre, gli elettori di Cisterna, Formia, Latina e Sezze sono tornati alle urne per eleggere il proprio sindaco, dopo il primo turno di due settimane fa.

Dopo le 15 di oggi, terminate le operazioni di voto, il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati relativi proprio all’affluenza alle urne che, come detto, è in forte calo in tutti e quattro i comuni pontini e che in media in provincia è del 51,42%. La più bassa percentuale è a Formia dove ha votato il 47,14% degli elettori (oltre 16 punti percentuali in meno del 3 ottobre), la più alta a Cisterna con il 52,73% (ma comunque oltre 13 punti percentuali in meno). Nel capoluogo ha votato il 52,71%, oltre l’8% degli aventi diritto in meno rispetto a due settimane fa.

Di seguito tutti i dati (fonte Ministero dell’Interno):