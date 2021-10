Elezioni 2021, ballottaggio in 4 comuni in provincia: affluenza in calo nel primo giorno di voto

Si conferma in calo l’affluenza anche nella provincia di Latina, come accade in tutto il resto del Paese. Si è conclusa alle 23 di oggi, domenica 17 ottobre, la prima delle due giornate di voto per il ballottaggio delle elezioni amministrative (i seggi saranno aperti anche domani dalle 7 alle 15) anche nei quattro comuni pontini tornati alle urne in questo secondo turno per scegliere il sindaco: Cisterna, Formia, Latina e Sezze.

Poco dopo le 23 il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati della terza rilevazione dell’affluenza alle urne, in diminuzione in tutti e quattro i comuni rispetto al primo turno, e in media del 38,73% (in tutta Italia è del 33,33%, nel Lazio del 31,72%). La più bassa percentuale è a Formia dove ha votato il 35,5% degli elettori (quasi 12 punti percentuali in meno del 3 ottobre), la più alta a Cisterna con il 39,96% (ma comunque oltre 10 punti percentuali in meno). Nel capoluogo ha votato quasi il 7% degli aventi diritto in meno rispetto a due settimane fa.

Di seguito tutti i dati (fonte Ministero dell’Interno):