Ballottaggio ad Aprilia, la sfida tra Principi e Caporaso: al via lo scrutinio. Gli aggiornamenti

Fra poche ore Aprilia conoscerà il nome del suo nuovo sindaco. Unico degli 8 comuni pontini di questa tornata delle amministrative ad andare al ballottaggio, è tornato al voto nelle due giornate di domenica 28 e lunedì 29 maggio per il secondo turno. La sfida è tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso.

Ballottaggio ad Aprilia

La sfida come detto è tra i due candidati sindaco Lanfranco Principi e Luana Caporaso. Il primo, candidato del centrodestra, è sostenuto da sette liste (Aprilia 2023 Principi Sindaco, A.M.A. Alternativa Moderata Apriliana, Lega, Forza Aprilia, Fratelli d’Italia, Aprilia Valore Comune e Unione Civica) e al primo turno ha ottenuto il 46,82% delle preferenze; la seconda, che ha ricevuto l’eredità dell’uscente Antonio Terra, ha l’appoggio di 8 liste (Aprilia Domani, Forum per Aprilia, Aprilia Città Civica, Luana Caporaso Sindaca, Uniti per Aprilia, Aprilia Tricolore, Rete dei Cittadini e L’altra faccia della politica) e due settimane fa era stata votata dal 42,19% delle persone che si sono recate alle urne.

La diretta dello scrutinio

Appena a disposizione, forniremo in questa pagina, quindi, tutti gli aggiornamenti dello scrutinio nelle 52 sezioni allestite nella città di Aprilia.

ORE 15.15 - Ufficializzato il dato dell'affluenza alle urne: per questo ballottaggio ad Aprilia ha poco più del 45% degli aventi diritto, con circa 8 punti percentuali in meno rispetto al primo turno (qui tutti i dati).

ORE 15.50 - Subito in vantaggio Principi che quando sono state scritinate più della metà delle sezioni è avanti con il 53,36% delle preferenze.

ORE 16 - Quando sono state scrutinate 28 sezioni si riduce lo svantaggio di Luana Caporaso che sale al 48,10%, mentre Principi scende al 51,9%. Si riduce la forbice tra i due candidati sindaco rispetto ai primi dati resi noti dal Ministero dell'Interno.

ORE 16.15 - Quando mancano poche sezioni (solo tre) Principi supera il 53% delle preferenze e si avvicina alla vittoria.

ORE 16.38 - Lanfranco Principi è il nuovo sindaco di Aprilia. Ha vinto con quasi il 53% delle preferenze.

Articolo in aggiornamento