Elezioni amministrative 2020: ballottaggio a Fondi e Terracina. Seggi aperti dalle 7 alle 23

A Fondi e Terracina è il giorno del ballottaggio delle amministrative: oggi, domenica 4 ottobre, e domani, lunedì 5 ottobre, i cittadini sono chiamati di nuovo alle urne eleggere il proprio sindaco. I seggi sono stati aperti questa mattina alle 7 e si potrà votare fino alle 23 di questa sera, poi di nuovo domani dalle 7 alle 15. Possono partecipano al voto di ballottaggio tutti coloro che erano già elettori del comune in occasione del primo turno e che, quindi, avevano già compiuto a quella data i 18 anni di età.

Affluenza al voto

Non appena disponibili pubblicheremo qui i dati relativi all’affluenza al voto nei due comuni chiamati di nuovo alle urne; saranno diffusi alle 12, alle 19 e alle 23 di oggi e poi domani alle 15 al momento della chiusura dei seggi. Al primo turno a Fondi ha votato il 72,86% degli aventi diritto, a Terracina il 64,64%.

Ballottaggio a Fondi

A Fondi la sfida di questo ballottaggio è tra Beniamino Maschietto - sindaco facente funzioni uscente - e Luigi Pariella. Dopo il voto del 20 e 21 settembre il primo (sostenuto dalle liste di Forza Italia, Io Si, Litorale & Sviluppo Fondano, Democrazia Cristiana, Noi per Fondi e Lega) ha ottenuto il 49,5% con 11347 voti, il secondo (sostenuto dalle liste Riscossa Fondana, La mia Fondi e Fondi Terra Nostra) ha ottenuto il 19,43% con 4.454 voti.

Ballottaggio a Terracina

A Terracina è una sfida tutta interna al centrodestra quella in scena per questo ballottaggio. I cittadini sono chiamati scegliere tra Roberta Tintari - sindaco facente funzioniuscente - (sostenuta da 4 liste: Fratelli D’Italia, Insieme per Roberta Tintari, Uniti e Liberi e Cambiamo con Toti), e Valentino Giuliano (sostenuto da Lega, Forza Italia e dalla lista Valentino Giuliani Sindaco). Al primo turno Tintari ha raggiunto il 43,76% con 10.050 voti e Giuliani il 33,86% con 7.777 preferenze.

Ballottaggio: le norme anti-Covid

Queste lezioni amministrative, come anche il referendum del 20 e 21 settembre, verranno ricordate come le prime ai tempi del coronavirus. Anche per questo secondo turno sono previste tutta una serie di regole, previste dal protocollo sanitario Interno-Salute del 7 agosto, affinché sia le operazioni di voto che quelle di scrutinio vengano svolte nella massima sicurezza.

Tra queste:

- evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C:

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio. Al momento dell'accesso, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto è consigliata un'ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.