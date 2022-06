Ballottaggio 2022 a Sabaudia: si vota per scegliere il sindaco. Seggi aperti dalle 7 alle 23

Si vota a Sabaudia oggi, domenica 26 giugno, per il ballottaggio delle elezioni comunali. I cittadini dopo il primo turno di due settimane fa sono chiamati nuovamente alle urne per scegliere il nuovo sindaco; la sfida a due è tra Alberto Mosca e Maurizio Lucci.

Seggi aperti dalle 7

I seggi nelle 15 sezioni di Sabaudia sono stati aperti questa mattina alle 7 e si voterà fino alle 23. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito alla chiusura di quelle di votazione, dopo l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari.

L’affluenza alle urne

Nel corso della giornata pubblichiamo qui anche i dati relativi all’affluenza alle urne a Sabaudia. Affluenza che secondo i primi dati diffusi dal Ministero dell’Interno per la prima rilevazione delle 12 fa registrare un calo rispetto al primo turno del 12 giugno. A cinque ore dall’apertura dei seggi si è recato alle urne il 15,94% degli elettori che in totale sono 15.386. Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 20,22% degli aventi diritto. Le prossime rilevazioni alle 19 e alle 23, alla chiusura dei seggi.

La sfida tra Mosca e Lucci

La sfida di questo ballottaggio è tutta interna al centrodestra per la città delle dune che torna al voto dopo il terremoto politico scatenato dall’inchiesta “Dune” che ha travolto l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giada Gervasi, anche lei finita ai domiciliari (poi revocati). Al primo turno il generale dell’Arma in pensione Alberto Mosca (sostenuto da Forza Italia, Unione di centro, Azione, Città Nuova e Scegli Sabaudia) ha ottenuto il 30,58% delle preferenze, davanti allo sfidante di oggi Maurizio Lucci, già due volte sindaco di Sabaudia (sostenuto dalle liste Lucci Sindaco, Obiettivo in Comune e Coraggio Italia) votato dal 24,31% degli aventi diritto. Nessun apparentamento per i due candidati dopo il voto del primo turno; gli altri aspiranti primo cittadino hanno infatti preferito lasciare ai propri elettori la libertà di scelta. Una partita tutta aperta, duqnue, con il nome del nuovo sindaco che si conoscerà nella notte.

Ballottaggio a Sabaudia: come si vota

Per il ballottagigo, come detto si vota nella sola giornata di oggi, 26 giugno. L’elettore dovrà recarsi al seggio munito di tessera elettorale e di idoneo documento di riconoscimento. È fortemente raccomandato, per l’accesso degli elettori ai seggi per l'esercizio del diritto di voto, l’uso della mascherina chirurgica. Il voto si esprime tracciando un segno su uno dei due rettangoli contenenti il nominativo del candidato sindaco prescelto.