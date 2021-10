Elezioni comunali 2021, chiuse le operazioni di voto: tutti i dati sull’affluenza

Si sono chiuse alle 15 di oggi le operazioni di voto per elezioni amministrative che si sono svolte anche in 12 comuni della provincia di Latina. I cittadini di Castelforte, Cisterna, Formia, Itri, Latina, Minturno, Norma, Pontinia, Priverno, Roccasecca dei Volsci, Sezze e Sermoneta sono tornati alle urne per l’elezione del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Poco dopo le 15, terminate le operazioni di voto, il Ministero dell’Interno ha diffuso i dati relativi all’affluenza alle urne. In provini ha votato il 63,97% degli aventi diritto. Il Comune che ha fatto registrare l’affluenza più alta è stato quello di Roccasecca dei Volsci c on quasi l'87% degli eelttori che sono andati alle urne, mentre la percentuale più bassa di elettori che si è recata ai seggi a a Latina, poco più del 61%.