Elezioni 2021, i candidati al Consiglio comunale della lista Fare Latina

Il 3 e 4 ottobre si vota anche a Latina per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale - sono 12 in totale i comuni nella provincia pontina chiamati alle urne. In questa tornata elettorale si candida a sindaco della città capoluogo anche Annalisa Muzio.

Sono due le liste che sostengono la candidatura di Muzio: si tratta di Fare Latina e Partito Liberale Italiano.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale di Fare Latina:

BERGAMIN ALESSANDRO

BISEGNA VIVIANA

CAL LUANA

CINELLI DOMENICO

DETTO MIMMO

CONTI ANGELO

D'APRANO GABRIELE

DI SAN SEBASTIANO ENZA

FALCONI FABRIZIO

FRASCADORE SALVATORE

GIBBINI MASSIMO DETTO GIBBO

GIORGI NAZARENO

MARCONI FABIO

MARIUCCI EROS

MARZINOTTO EMILIANO

MOSCONI GLORIA

PAPPACENA DOMENICO

PARLAPIANO ANTONIO

PELLICCIOTTA ALESSIA

PELUSI ANTONELLA DESIREE

PERCUOCO RITA

PICCA CARMINE

PERLETTA ANNA

PORCARI ANDREA

PORCELLI MARIANNA

RAMONI MASSIMILIANO

ROSSI LOREDANA

SICILIANO VALERIA

SIMONI LUCA

STABELLINI ROBERTO

STEFANELLI VINCENZO

TUCCI SANDRO

VITALI SHADA