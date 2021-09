Elezioni amministrative 2021, i candidati al Consiglio comunale della lista Siamo Latina

Si vota a Latina il 3 e 4 ottobre per le elezioni amministrative. Dopo cinque anni, i cittadini del capoluogo tornano di nuovo alle urne per scegliere il sindaco ed i rappresentanti in Consiglio comunale.

Tra i candidati primo cittadino Antonio Bottoni, sostenuto da tre liste: Siamo Latina, Legalità e Sicurezza e Fiamma Tricolore. Di seguito i candidati al Consiglio comunale di Siamo Latina:

Coco Fabio

Bevilacqua Fausto

Caruso Davide

Deserti Daniela

Di Martino Antonio

Falzarano Michaela

Fonti Davide

Gava Carlo

Icolaro Massimo

Isone Marco

La Barbera Massimo

Lanzillo Valter

Marini Manuela

Martini Elisa

Masella Luciano

Mazzante Giovanni

Montalto Sandra

Pavoni Paola

Perna Salvatore

Promutico Fabio

Rinaldi Rinaldo

Sorino Maria

Tomei Alessandra

Soccodato Costantino

Tremolanti Otello

Viglianti Massimiliano