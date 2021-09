Elezioni comunali 2021 a Cisterna, la sfida fra cinque candidati sindaco. Tutte le liste

Dopo un inizio di 2021 complicato e circa sette mesi di commissariamento, i cittadini di Cisterna tornano a votare il 3 e 4 ottobre per scegliere il proprio sindaco e i propri rappresentanti in Consiglio comunale. E’ sfida a 5 per la fascia tricolore con 19 liste a sostegno dei candidati sindaco ed oltre 400 aspiranti consiglieri comunali.

Il centrodestra a Cisterna si presenta diviso con Forza Italia e Fratelli d’Italia separati dalla Lega, mentre hanno trovato l'accordo il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle che corrono insieme. Ma vediamo quali sono i candidati sindaco (in ordine alfabetico): aspira a diventare primo cittadino Angela Coluzzi, sostenuta da una sola lista, mentre sono 5 quelle che appoggiano la candidatura di Pierluigi Di Cori per la Lega; in corsa anche Laureta Jaku, anche lei con una sola lista, mentre è massiccio il numero delle compagini a sostegno di Valentino Mantini, ben sei tra cui Pd e Movimento 5 Stelle, e di Antonello Merolla, candidato di Forza Italia, Fratelli d’Italia ed altre 4 liste. L'eventuale turno di ballottaggio di queste elezioni amministrative è previsto per il 17 e 18 ottobre.

Di seguito le liste a sostegno dei candidati sindaco:

Angela Coluzzi

- Angela Coluri Sindaco

Pierluigi Di Cori

- Lega

- Cambiamo!

- Partito Liberale Europeo

- Prima Cisterna

- Cisterna e Basta

Laureta Jaku

- Uniti per Cisterna

Valentino Mantini

- Pd

- Psi

- M5S

- Lista Innamorato/Melchionna

- Conosco Cisterna

- Sempre Cisterna

Antonello Merolla

- Forza Italia

- Udc

- Fratelli d’Italia

- Cisterna Città

- Viviamo Cisterna

- Cisterna Comune.

Articolo in aggiornamento