Elezioni 2021 a Formia, le liste a sostegno di Luca Magliozzi: tutti i candidati al Consiglio

Il Pd e altre due liste, Demos e Forum Formia Futura appoggiano la corsa di Magliozzi per diventare primo cittadino. Ecco gli aspiranti consiglieri comunali

Il 3 e 4 ottobre si vota anche a Formia per le elezioni comunali. Dopo la caduta dell’Amministrazione Villa ed il commissariamento dell’Ente, i cittadini tornano alle urne per scegliere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 5 i candidati alla carica di primo cittadino, tra cui anche Luca Magliozzi; sono 3 le liste che lo sostengono: Pd, Demos, e Forum Formia Futura. Di seguito i candidati al Consiglio comunale nelle singole liste:

Pd

Occipite Di Prisco Francesco

Aniello Ilaria

Apuca Alessandro

Cardillo Serena

Carta Alessandro

De Luca Aurora

De Santis Giuseppe

Di Marino Rosalia

Di Russo Giulia

Ercolano Pietro Antonio detto Peter

Giacobone Attilio

Guglielmo Roberto

Leccese Angelo

Lombardi Elisabetta

Lombardi Ersamo

Masiello Federica

Merolla Eleonora

Musone Dario

Ottaviani Flaminia

Palmaccio Arianna

Raduazzo Ottavia

Scipione Stefano

Verderame Angela

Vigorito Pietro

Demos

Capozzi Martina

Caruso Sergio

Catena Antonio

D’Alessio Gennaro

D’Angiò Giovanni

D’Auria Francesco

Di Nitto Irene

Franzini Kristian

Grella Immacolata

Iannotta Mario

Maugeri Roberto

Mazzarella Katia

Messana Mario

Nardella Anna Pia

Panico Anna

Pella Maria

Pellegrino Pasquale

Perretta Stefano

Russo Pasquale

Serio Gianluca

Servidio Andrea

Uttaro Lorenza

Forum Formia Futura

Avitabile Camilla

Baraini Sabina

Battaglia Maria Rosaria

Bortone Giuseppe

Caso Antonio

Ciccarelli Laura

Ciccolella Alessandra

Cossuto Veruschka

D’Angelis Francesco

De Meo Armando

De Meo Maria

De Santis Gino

Del Pozzone Cosmo detto Mimmo

Di Maio Francesco

Di Nitto Maurizio

Genco Salvatore

Magri Biagio

Masiello Franca

Menanno Patrizia

Nocella Chiara

Spertini Fulvio

Tomassi Marco

Trombetti Roberta

Vitto Giovanni