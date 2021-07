Elezioni amministrative 2021, Annalisa Muzio si candida a sindaco di Latina

Annalisa Muoio ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Latina per le elezioni amministrative. Avvocato e presidente dell’Osservatorio per lo Sport e il turismo sportivo della provincia di Latina e dell’associazione Minerva è pronta a scendere campo in vista del voto del prossimo autunno.

A capo del movimento “Fare Latina l'’ufficializzazione delle sua candidatura è arrivata nelle scorse ore. Lo scorso mese di giugno erano stati i movimenti che la supportano, Fare Latina, Movimento sport e giovani Latina, Fare Latina Borghi e Fare Latina Cultura, a chiudere il cerchio intorno al nome di Annalisa Muzio chiedendole di concorrere alle prossime consultazioni per guidare la città nei prossimi 5 anni.

La presentazione ufficiale della candidatura di Annalisa Muzio ci sarà giovedì 8 luglio all'hotel Europa; saranno presenti partiti, liste, comitati e associazioni che sosterranno il progetto di Fare Latina.