Elezioni amministrative 2021 a Latina, i candidati al Consiglio comunale di Cambiamo!

E’ una delle liste a sostegno di Vincenzo Zaccheo in corsa per la fascia tricolore nel capoluogo pontino. Ecco gli aspiranti consiglieri comunali

Anche a Latina si vota il 3 e 4 ottobre per le elezioni amministrative con i cittadini che sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e i rappresentanti in Consiglio comunale.

Per il centrodestra il candidato primo cittadino è Vincenzo Zaccheo. Sono sette le liste che lo sostengono: Latina nel cuore, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Cambiamo!, Vola Latina.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale di Cambiamo:

D'Alfonso Francesco

La Bruna Isabella

Ruggiero Giorgio

Faugno Maria Carla

Fusco Fernando

Merluzzi Maria Beatrice

Alletto Carlo

Montaruli Maria Grazia

Rapone Cristian

Gesmunda Chiara

Merola Manuel

Faugno Maria Pia

Scotto Eros

Romanato Martina

Zurma Riccardo

Faugno Maria Sole

Ciaccio Luigi

Lipinska Renata

Ziroli Emiliano

Gabriele Antonietta

Ulisse Roberto

Colantoni Carola

Maddaloni Lorenzo

Forte Alessandra

Cascio Alessio

Alibeja Orkida

Valenza Antonio

Tari Cristina

Fratello Silvano

Persichino Claudia

Marrocco Tommaso

Della Vedova Elisa