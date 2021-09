Elezioni 2021 a Latina, i candidati al Consiglio comunale di Fratelli d’Italia

Il 3 e 4 ottobre si vota anche a Latina per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale - sono 12 in totale i comuni nella provincia pontina chiamati alle urne -. A questa tornata elettorale per il centrodestra si candida a sindaco della città capoluogo anche l’ex primo cittadino Vincenzo Zaccheo.

Sono sette le liste che sostengono la candidatura di Zaccheo: Latina nel cuore, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Cambiamo!, Vola Latina.

Di seguito i candidati al Consiglio comunale di Fratelli d'Italia:

Franco Altobello

Gianfranco Antonnicola

Enrico Barbini

Omar Cacciotti

Stefania Capponi

Matilde Eleonora Celentano

Andrea Chiarato

Roberta Cuseo

Gianluca Di Cocco

Michele Di Manno

Antonio Di Trapano

Angela D’Orso

Patrizia Fanti

Marco Fuoco

Francesco Gesmundo

Mario Giulianelli

Alessia Lasco

Giorgio Loddo

Andrea Marchiella

Vincenza Orelli detta Enza Russo

Luca Pacini

Roberta Paglia

Ludovica Palombo

Daniela Paolini

Gennaro detto Rino Polverini

Rita Schievano

Raimondo Tiero

Agostino Tucciarone

Gioanna Ganimede Troplini

Barbara Tudini

Daniela Vivolo

Eleonora Mattocci