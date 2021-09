Elezioni comunali 2021 a Latina, i candidati al Consiglio di Legalità e Sicurezza

Insieme alle due liste Siamo Latina e Fiamme Tricolori, sostiene la corsa per diventare primo cittadino del capoluogo di Antonio Bottoni. Ecco gli aspiranti consiglieri comunali

Si vota a Latina il 3 e 4 ottobre per le elezioni amministrative. Dopo cinque anni, i cittadini del capoluogo tornano di nuovo alle urne per scegliere il sindaco ed i rappresentanti in Consiglio comunale.

In corsa per diventare primo cittadino anche Antonio Bottoni, con tre liste che sostengono la sua candidatura: Siamo Latina, Legalità e Sicurezza e Fiamma Tricolore. Di seguito i candidati al Consiglio comunale di Legalità e Sicurezza:

Vulcano Elvio

Albanese Vito

Ascoli Pierina

Bellucci Antonietta

Bonanno Antonella

Broccoli Vincenza

Casale Carmine

Creo Alessio

De Agelis Fabrizio

Di Pietro Giovanna

Dolce Giuseppe

Filippini Emanuele

Giusti Federico

Leone Enrica

Luisi Vittorio

Marrone Roberto

Monticelli Vincenzina

Olivieri Giovanna

Perfetti Natalina

Rocca Antonino

Signoriello Domenico

Tarallo Emilia

Terranova Giorgio