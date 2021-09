Elezioni comunali 2021 a Latina, presentate le liste: otto i candidati a sindaco

I cittadini del capoluogo pontini sono chiamati alle urne il 3 e 4 ottobre per scegliere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Ecco gli aspiranti primi cittadino e le liste in loro sostegno

In otto hanno presentato la loro candidatura a sindaco di Latina in vista delle amministrative che si terranno nella due giorni di voto del 3 e 4 ottobre e che vedranno i cittadini chiamati alle urne per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Il quadro è stato completato al termine della consegna delle liste da parte degli aspiranti primo cittadino.

Due le donne in corsa per la fascia tricolore nella città capoluogo; hanno presentato la loro candidatura (in ordine alfabetico): Andrea Ambrosetti, Gianluca Bono, Antonio Bottoni, il sindaco uscente Damiano Coletta, Annalisa Muzio, Sergio Sciaudone, Vincenzo Zaccheo e Nicoletta Zuliani.

Sono una ventina le liste che sono state presentate dai diversi candidati sindaco, la maggior parte delle quali a sostegno del sindaco uscente Coletta (4 tra cui Lbc e Pd) e dell’ex sindaco Zaccheo, candidato del centrodestra (7 per lui). Concorre con due liste Annalisa Muzio candidata di Fare Latina (con il sostegno anche del Partito Liberale Europeo), con tre Antonio Bottoni (Siamo Latina, Fiamma Tricolore e Legalità e Sicurezza) e con sola, che porta il suo nome, Nicoletta Zuliani che ha ottenuto anche il sostegno di Carlo Calenda, leader di Azione. Completano il quadro, Andrea Ambrosetti candidato del Partico Comunista Italiano, Gianluca Bono del Movimento 5 Stelle e Sergio Sciaudone con la lista Solidarietà Sociale.

Articolo in aggiornamento