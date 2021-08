Elezioni comunali 2021 a Latina, raccolta firme per le liste di Coletta e del M5S

“Una firma per Latina": l’iniziativa in programma dal 26 al 28 agosto per le liste Lbc e Per Latina 2032 che sostengono la ricandidatura dell'attuale sindaco. Tre gli appuntamenti anche per i sostenitori del Movimento 5 Stelle

Si lavora in vista prossime elezioni amministrative: alle urne il 3 e 4 ottobre prossimo sono chiamati anche i cittadini di Latina.

A partire da oggi, tre giorni di raccolta firme sono state organizzate per la presentazione delle liste a sostegno di Damiano Coletta in corsa per la conferma a sindaco di Latina. L’iniziativa, per liste elettorali di LBC e Per Latina 2032, è prevista dal 26 al 28 agosto nel capoluogo pontino.

“Quello della sottoscrizione delle liste è un momento fondamentale, non soltanto dal punto di vista burocratico - si legge in una nota -. È infatti grazie al sostegno di altri cittadini, più che mai concreto in questo caso, che i candidati potranno proporsi come futuri amministratori e dare il loro contributo alla crescita della città. Latina Bene Comune e Per Latina 2032 sostengono il sindaco Damiano Coletta nella sua ricandidatura a primo cittadino: nel primo tempo di questa partita Latina è stata restituita ai latinensi, ora bisogna sostenere il cambiamento e iniziare insieme il secondo tempo”.

I punti di raccolta firme saranno due: uno si troverà nella sede del comitato elettorale in Via Cattaneo 5 e l’altro presso il gazebo che sarà allestito in Via Pio VI. I point saranno aperti dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. Per firmare è necessario essere residenti a Latina e presentare un documento di identità valido.

Appuntamento sempre a Latina anche per i sostenitori del Movimento 5 Stelle che rivolge il suo appello "a tutti i cittadini residenti a Latina che desiderano che sia presente una lista del M5S alle prossime elezioni amministrative". Tre gli appuntamenti a partire da oggi: il primo "Firma Day" sarà all'Ever Green dalle 18.30 alle 20.30; si replica sabato 28 agosto dalle 8.30 alle 11.30 presso il mercato di Latina Scalo e il girono successibo in via Pio VI, angolo corso della Repubblica, dalle 18 alle 24.