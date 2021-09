Elezioni comunali 2021, Vittorio Sgarbi a Latina per sostenere Vincenzo Zaccheo

Vittorio Sgarbi a Latina per sostenere la candidatura a sindaco di Vincenzo Zaccheo. Una presenza importante quella dell’onorevole che sarà nel capoluogo pontino lunedì 6 settembre per un incontro previsto al circolo cittadino.

Sgarbi, critico e storico dell’arte, ha curato mostre in Italia e all’estero, è autore di saggi e articoli. E’ parlamentare della Repubblica, sindaco di Sutri (VT), prosindaco di Urbino, presidente di Ferrara Arte, Presidente della Fondazione Canova, Presidente del MART di Rovereto.

Nel 2011 ha diretto il Padiglione Italia per la 54° Biennale d’Arte di Venezia. Nel 2017 è stato chiamato per chiara fama alla Università per stranieri di Perugia come professore ordinario di Storia dell’arte. Fondatore del Movimento Politico “Rinascimento”, è strenuo difensore della Bellezza che contraddistingue l’Italia. Sgarbi, alle 11, percorrerà insieme al candidato Sindaco Zaccheo gran parte del Nucleo di Fondazione per poi fermarsi al Circolo Cittadino dove, alle 11.30, è prevista una conferenza stampa.

Nel pomeriggio, sempre Llunedì 6 settembre, sarà a Latina anche Giorgia Meloni, sempre per sostenere la candidatura a primo cittadino di Vincenzo Zaccheo e per la presentazione della lista di Fratelli d'Italia.