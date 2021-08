Elezioni a Latina: Calenda a sostegno di Zuliani. La presentazione di programma e candidati

Entra piano piano nel vivo la campagna elettorale in vista delle amministrative che il 3 e 4 ottobre si terranno anche a Latina. Nei partiti e nelle coalizioni si lavora alla definizione delle liste che dovranno essere presentate esattamente un mese prima del voto (il 3 e 4 settembre).

Intanto per mercoledì 1° settembre la candidata sindaco Nicoletta Zuliani ha organizzato un incontro al Circolo Cittadino; sarà presente tutta la squadra dei candidati della lista civica Nicoletta ZULIANI Sindaco al completo e sarà illustrato il programma. “Cittadini e giornalisti sono invitati a partecipare per prendere conoscenza del programma sindacale - viene spiegato attraverso una nota di presentazione dell’evento -, che verrà illustrato a partire da una riflessione sviluppata per macro-tematiche e attraverso interventi di professionisti dei diversi settori, e per incontrare personalmente i candidati, senza il cui operato le riforme pianificate non potrebbero trovare pronta e completa attuazione”.

L’inizio dell’evento è fissato per le 18.30; la serata si concluderà con un intervento, da remoto, del leader di Azione ed europarlamentare Carlo Calenda.