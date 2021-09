Elezioni 2021 a Minturno, 5 liste per Gerardo Stefanelli: tutti i candidati al Consiglio

Il Pd e altre quattro liste, Minturno 2030, Città Futura, Idee e Legalità ed Insieme per Minturno, appoggiano la corsa per la fascia tricolore del primo cittadino uscente. Ecco gli aspiranti consiglieri comunali

Anche a Minturno si vota quest’anno per le elezioni amministrative. Il 3 e 4 ottobre i cittadini tornano alle urne per scegliere il sindaco e anche per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 3 i candidati sindaco ed 11 in totale le liste che li appoggiano. Il primo cittadino uscente Gerardo Stefanelli è di nuovo in corsa per la fascia tricolore con 5 liste in suo sostegno: Minturno 2030, Città Futura, Idee e Legalità, Insieme per Minturno e Pd

Di seguito i candidati al Consiglio comunale nelle singole liste:

Minturno 2030

Venturo Elisa

Sparagna Daniele

Conte Ines

Pensiero Giuseppe

Scognamiglio Mariarosaria

Orlandi Gennaro

Corona Alessandra

Iossa Tommaso

Neri Patrizia

Colacicco Antonio

Falso Alessandra

Ciufo Giancarlo

Matano Antonella

Lombardi Libero

Pampena Simona

Antignano Carmine

Città Futura

Buonincontri Rosaria

Carbone Cristina

D’Acunto Ilaria

De Meo Carmelino

Fedele Pasquale

Giaquinto Carla

Mendico Mario Mirco

Palermo Roberto Salvatore

Pascolo Carmela Cicatelli

Pelle Ilaria

Pirolozzi Alessia

Pragliola Fabiola

Raviele Massimiliano

Salvatore Luca

Sparagna Francesco

Zasa Americo



Idee e Legalità

Signore Massimo

Di Girolamo Maria

De Simone Antonella

Sparagna Antonio

Petrella Luana

Iavazzo Claudio

Nasta Donatella

Conte Elena

Ciorra Manuela

Pasquale Rizzo

Romano Vito

Tucciarone Monica

Errante Laura

Papa Pier Filippo

Vozzolo Alessandro

Corrente Filippo

Insieme per Minturno

Bembo Mino Daniele

Riccardelli Domenico

Corrente Sonia

Fabbricatore Maria detta Mariella

Russo Eugenio

Serao Rossella

Conte Concetta

Gargiulo Emilia

Del Vecchio Veronica

Fonti Ugo

Sparagna Raffaele

Di Girolamo Maria Grazia

Iannitti Aldo

Vicario Ornella

Ruggieri Anna

Bisecco Luca

Pd

Alicandro Rita

D’Acunto Pietro, Nicandro detto Piernicandro

D’Onofrio Aldina

De Fusco Angela

Di Meo Nicola

Errante Corrado

Esposito Francesco Paolo

Felline Elena

Marcaccio Matteo

Migliozzi Antonietta

Pernice Carolina (detta Carla)

Pimpinella Adelfina Serafina

Pulvirenti Roberta

Veshi Ali