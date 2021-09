Elezioni comunali 2021 a Norma, corsa a tre per la carica di sindaco. Tutte le liste

Torna al voto dopo cinque anni anche Norma, uno dei 12 comuni della provincia di Latina dove il 3 e il 4 ottobre sono previste le elezioni amministrative. I cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo primo cittadino e per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sono tre i candidati sindaco: Gianfranco Tessitori, primo cittadino uscente si ricandida anche per questa tornata elettorale; a sfidarlo Mario Cassoni e Andrea Dell’Omo.

Norma è uno dei sette comuni della provincia con meno di 15mila abitanti (secondo l’ultimo dato fornito dalla Prefettura di Latina e aggiornato al 31 dicembre dello scorso anno gli elettori sono 3.156); non è previsto, quindi, il ballottaggio e il nome del nuovo primo cittadino si conoscerà subito al termine del primo turno.

Di seguito le liste a sostegno dei candidati sindaco:

Mario Cassoni

- Rinascita Popolare

Andre Dell’Omo

- Progetto Norma

Gianfranco Tessitori

- Norma Protagonista.