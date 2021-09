Elezioni comunali 2021 a Pontinia, la sfida fra quattro candidati sindaco. Tutte le liste

Di nuovo in corsa il primo cittadino uscente Carlo Medici; a sfidarlo sono Massimiliano Antelmi, Pasqualino Pisano ed Eligio Tombolillo

Anche a Pontinia torna alle urne quest’anno per le elezioni amministrative. Dopo cinque anni i cittadini sono nuovamente chiamati alle urne per scegliere il sindaco e i loro rappresentanti in Consiglio comunale.

Uno dei sette comuni della provincia dove si vota il 3 e 4 ottobre che conta un numero di abitanti inferiore a 15mila (secondo l’ultimo dato fornito dalla Prefettura di Latina e aggiornato al 31 dicembre dello scorso anno gli elettori sono 11.342), a Pontinia non è previsto il ballottaggio e si potrà conoscere quindi il nome del primo cittadino subito dopo il primo turno.

E quest'anno sarà una corsa a quattro per la fascia tricolore. Si ricandida il sindaco uscente Carlo Medici; a sfidarlo saranno Massimiliano Antelmi, Pasqualino Pisano ed Eligio Tombolillo.

Di seguito le liste a sostegno dei candidati sindaco:

Massimiliano Antelmi

- Progetto Pontinia Futura

Carlo Medici

- Pontinia Città Ideale

Pasqualino Pisano

- Movimento 5 Stelle

Eligio Tmbolillo

- Progetto per Pontinia.