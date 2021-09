Elezioni 2021, la presentazione delle liste a Latina e negli altri 11 comuni pontini al voto

C’è tempo oggi fino alle 12 per la consegna presso gli uffici comunali. Ad un mese dalle consultazioni si sta per definire il quadro completo dei candidati sindaco e ai Consigli nei 12 centri della provincia dove si torna alle urne

C’è tempo fino alle 12 di oggi, sabato 4 settembre, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative di ottobre. Solo allora si avrà il quadro completo delle compagini in corsa nei 12 comuni della provincia pontina che sono chiamati alle urne il 3 e 4 ottobre per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali.

Quest’anno si vota anche nella città capoluogo, Latina, dove, salvo sorprese dell’ultima ora i candidati a sindaco dovrebbero essere 7. Oltre a Latina sono altri quattro i comuni con più di 15mila abitanti in cui si potrebbe arrivare al ballottaggio che si terrà due settimane dopo il primo turno, nelle due giornate del 17 e 18 ottobre: Cisterna, Formia, Minturno e Sezze. Negli altri sette comuni, invece, il nome del nuovo primo cittadino e la composizione del Consiglio comunale si conosceranno già dopo il primo turno, e sono: Castelforte, Itri, Norma, Pontinia, Priverno, Roccasecca dei Volsci e Sperlonga.

Alcune delle liste sono già state consegnate nella giornata di ieri negli uffici dei Comuni di apparenza dove si andrà a votare, per altre c’è ancora qualche ora oggi per completare tutte le procedure per la presentazione che ha come termine ultimo le 12 di oggi.