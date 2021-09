Elezioni comunali 2021 a Priverno, due i candidati sindaco in sfida. Tutte le liste

Di nuovo in corsa il primo cittadino uscente Anna Maria Bilancia che sfida Ernesto Carlo Desideri

Sfida a due a Priverno per la fascia tricolore. Anche nel centro lepino si vota il 3 e 4 ottobre per l’elezione del sindaco con i cittadini che sono chiamati alle urne anche per il rinnovo del Consiglio comunale.

Due sono i candidati sindaco: torna in corsa il primo cittadino uscente Anna Maria Bilanca e a sfidarla, come era stato anche 5 anni fa, Ernesto Carlo Desideri. Entrambi, infatti, erano stati candidati alle scorse elezioni del 2016, quando però gli aspiranti sindaco erano in totale cinque.

Essendo un comune con meno di 15mila abitanti, (secondo l’ultimo dato fornito dalla Prefettura di Latina e aggiornato al 31 dicembre dello scorso anno gli elettori sono 11.455), a Priverno non è previsto il ballottaggio; già la sera del 4 ottobre, quindi, si conoscerà il nome del primo cittadino eletto.

Di seguito le liste a sostegno dei candidati sindaco:

Anna Maria Bilancia

- Ancora per Priverno)

Ernesto Carlo Desideri

- Agenda per Priverno).