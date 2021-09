Elezioni comunali 2021 a Sezze, corsa fra cinque candidati sindaco. Tutte le liste

Torna al voto prima della scadenza naturale del mandato, e dopo circa sei mesi di commissariamento, il comune di Sezze i cui cittadini sono chiamati nuovamente alle urne il 3 e 4 ottobre per le elezioni amministrative. Dovranno scegliere il nuovo sindaco e votare per il rinnovo del Consiglio comunale con l’eventuale turno di ballottaggio previsto due settimane dopo, il 17 e 18 ottobre.

Sono 5 i candidati a sindaco (in ordine alfabetico): aspira a tornare a ricoprire la carica di primo cittadino Sergio Di Raimo sostenuto dal Pd e da altre 4 liste; a sfidarlo il candidato del centrodestra Serafino Di Palma (4 liste in suo sostegno tra cui Fratelli d’Italia e Lega), il civico Lidano Lucidi con l’appoggio di tre liste, Mirko Millozza per il Partito Comunista Italiano e Rita Palombi con Sezze Bene Comune.

Di seguito le liste a sostegno dei candidati sindaco:

Sergio Di Raimo

- Pd

- Sezze Futura

- Sezze Protagonista

- Di Raimo Sindaco

- Per Sezze

Serafino Di Palma

- Impronta Setina - Di Palma Sindaco

- Fratelli d’Italia

- Sezze Cambia

- Lega

Lidano Lucidi

- Identità Setina

- Lucidi Sindaco

- Progetto Sezze 2000

Mirko Millozza

- Partito Comunista Italiano

Rita Palombi

- Sezze Bene Comune