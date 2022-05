Elezioni comunali 2022, sette Comuni pontini al voto: candidati sindaci e liste

Sono sette i Comuni della provincia di Latina chiamati al voto nella tornata elettorale del 12 giugno prossimo: Gaeta, San Felice Circeo, Sabaudia, Cori, Santi Cosma e Damiano, Ponza e Ventotene. Soltanto in due di questi - Gaeta e Sabaudia, avendo più di 15mila abitanti – potrebbe essere necessario il ballottaggio per conoscere il nome del nuovo sindaco.

I candidati nelle città con il ballottaggio

A Gaeta sono 5 i candidati alla carica di primo cittadino: Cristian Leccese (#Avanti tutta, Mitrano nel cuore, Azzurri per crescere ancora, Lab32, Leali per Gaeta, Gaeta Democratica, Azione popolare e Gaeta Tricolore); Sabina Mitrano (Gaeta Comunità di valore, Europa Verde e Partito Democratico); Silvio D’Amante (Insieme con Silvio D’Amante e Movimento Cinque Stelle); Antonio Salone (Alternativa) e Benedetto Crocco (Difendi Gaeta-Partito Comunista)

A Sabaudia si sfidano cinque candidati sindaci. Enzo Di Capua (Lega, Fratelli d’Italia, Sabaudia Futura per Di Capua sindaco); Giancarlo Massimi (Partito Democratico, Massimi sindaco per Sabaudia); Paolo Mellano (Paolo Mellano sindaco, I Cittadini per Paolo Mellano sindaco); Maurizio Lucci (Lucci sindaco, Coraggio Italia per Lucci sindaco, Obiettivo in Comune Lucci sindaco); Alberto Mosca (Forza Italia, Udc, Azione-Alberto Mosca sindaco, Città Nuova, Scegli Sabaudia).

I candidati nelle città senza ballottaggio

A Cori in campo il sindaco uscente Mauro De Lillisi (Cori e Giulianello Insieme) e Evaristo Silvi (L’Altra Città).

A Santi Cosma e Damiano due candidati, il primo cittadino uscente Franco Taddeo (Alleanza per Santi Cosma e Damiano) e Antonello Testa (Uniti per cambiare).

A Ponza sfida tra l’ex sindaco Pompeo Porzio (Crescere Insieme) e Francesco Ambrosino (Cambiamo il vento).

Infine a Ventotene l’ex primo cittadino Gerardo Santomauro (Uniti per il bene di Ventotene-Buona onda) se la dovrà vedere con Carmine Caputo (Uniti per Ventotene).

I seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23.