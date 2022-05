Elezioni comunali 2022 a Cori, sfida a due per la carica di sindaco. Tutte le liste

Domenica 12 giugno si vota anche a Cori per le elezioni amministrative: dopo cinque anni gli elettori del centro lepino sono di nuovo chiamati alle urne per scegliere il sindaco e i consiglieri comunali.

A Cori, paese di oltre 10mila abitanti, non è previsto il ballottaggio per cui già nel pomeriggio del prossimo 13 giugno dopo il primo turno delle consultazioni si conoscerà il nome del primo cittadino. In sfida c’è l’uscente Mauro De Lillis sfidato questa volta da Evaristo Silvi, con il centrosinistra contrapposto al centrodestra. Ognuno dei due candidati sindaco è sostenuto da una lista civica.

Di seguito le liste a sostegno dei candidati sindaco:

Mauro De Lillisi

- Cori e Giulianello Insieme

Evaristo Silvi

- L’Altra Città.