Elezioni comunali 2022 a Gaeta, i candidati della lista a sostegno di Antonio Salone

Cinque candidati alla carica di sindaco per le prossime elezioni amministrative che si terranno a Gaeta il 12 giugno. Quindici in totale le liste in appoggio con un esercito di candidati al consiglio comunale. Corrono per la poltrona di sindaco: Benedetto Crocco, Silvio D'Amante, Cristian Leccese, Sabina Mitrano, Antonio Salone. Per Gaeta, unico comune insieme a Sabaudia che conta più di 15mila abitanti, potrebbe essere necessario attendere il ballottaggio per conoscere l'esito di questa tornata elettorale.

Fra i candidati anche Antonio Salone, appoggiato da una sola lista. Di seguito tutti i candidati al consiglio comunale:

ALTERNATIVA

Zazzaro Luigi

Baris Giovanna

Bucovanu Alina

Carbone Sabrina

Caterino Flavio

Ceccanti Giuseppe

Di NucciRegina

Di Vanni Andrea

Mauriello Vittorio

Nardella Concetta

Naz Fabio

Piccirillo Massimo

Piercarilli Anna Laura

Sannino Anna

Ungureanu Stefan Andrea

Vellucci Fabio Maria